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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump cede la palabra al director de la CIA, John Ratcliffe, mientras hablan sobre el conflicto en Irán en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump cede la palabra al director de la CIA, John Ratcliffe, mientras hablan sobre el conflicto en Irán en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que el director de la CIA realizó una visita de “semi rutina” a Moscú el martes, y dio a entender que trató con las autoridades rusas sobre la guerra en Ucrania.

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