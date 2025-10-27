El presidente estadounidense Donald Trump interviene en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, Malasia. Foto: EFE/ Vincent Thian
El presidente estadounidense Donald Trump interviene en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, Malasia. Foto: EFE/ Vincent Thian
Trump dice que el ensayo ruso de un misil no es apropiado y llama a poner fin a la guerra en Ucrania
El presidente estadounidense, , afirmó el lunes que el anuncio de su par ruso, , de una prueba de misil crucero de propulsión nuclear no es “apropiada”.

“Debería terminar la . Una guerra que debió haber tomado una semana ya está casi en su cuarto año. Eso lo que debería hacer en lugar de probar misiles”, declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

PUEDES VER: Zelensky condena ataque nocturno ruso y denuncia que Rusia en 2025 ha usado 770 misiles

Putin anunció el domingo la prueba final del misil Burevestnik, del cual afirmó que tiene “alcance ilimitado”.

Trump había prometido terminar rápidamente con la guerra en Ucrania cuando volvió al poder en enero, pero las se estancaron pese a la presión estadounidense.

Las fuerzas rusas han avanzado lenta y gradualmente en Ucrania en los últimos meses.

A Donald Trump se le ha calificado a menudo como una bola de demolición política por su estilo poco ortodoxo. Ahora el presidente estadounidense comenzó literalmente obras de demolición en la Casa Blanca. (AFP)

