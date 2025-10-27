Trump dice que el ensayo ruso de un misil no es apropiado y llama a poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que el anuncio de su par ruso, Vladimir Putin, de una prueba de misil crucero de propulsión nuclear no es “apropiada”.

“Debería terminar la guerra (en Ucrania). Una guerra que debió haber tomado una semana ya está casi en su cuarto año. Eso lo que debería hacer en lugar de probar misiles”, declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: Zelensky condena ataque nocturno ruso y denuncia que Rusia en 2025 ha usado 770 misiles

Putin anunció el domingo la prueba final del misil Burevestnik, del cual afirmó que tiene “alcance ilimitado”.

Trump había prometido terminar rápidamente con la guerra en Ucrania cuando volvió al poder en enero, pero las conversaciones entre Moscú y Kiev se estancaron pese a la presión estadounidense.

Las fuerzas rusas han avanzado lenta y gradualmente en Ucrania en los últimos meses.