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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder norcoreano, Kim Jong-un. (Jim WATSON / KCNA VIA KNS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder norcoreano, Kim Jong-un. (Jim WATSON / KCNA VIA KNS / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que él es “prácticamente la única persona del mundo” que le cae bien al líder norcoreano, Kim Jong-un, al que, aseguró, sus antecesores en la Casa Blanca permitieron hacerse con un arsenal nuclear.

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