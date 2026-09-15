El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este martes contra la decisión del Tribunal Supremo de tumbar su normativa para restringir el voto por correo, el cual calificó de “estafa” y sistema “corrupto”, y consideró que el fallo supone una “gran derrota para los republicanos y para Estados Unidos”.

En un mensaje en su red, Truth Social, insistió en que el voto por correo, al que recurren casi un tercio de los estadounidenses, es un “un sistema totalmente corrupto y fuera de control, que es objeto de burla en todo el mundo”.

Estados Unidos, en su opinión, es “el único país que tiene que soportar semejante estafa destructora de la nación”.

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“Es una gran derrota para los republicanos y para Estados Unidos, y facilita enormemente que la izquierda radical -esos ‘demócratas tontos’- haga trampas con las papeletas por correo; ¡ahora tienen vía libre para hacerlo! ¡La Corte Suprema realmente ha decepcionado a nuestro país!”, escribió el mandatario.

El lunes el Supremo decidió rechazar la petición de emergencia del Gobierno de Trump para imponer, antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, un sistema por el cual el servicio postal debe enviar papeletas solo a aquellos ciudadanos incluidos en unas listas que deben elaborar los estados, encargados de gestionar las elecciones federales en el país.

El presidente destacó que los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas fueron los únicos que “expresaron su firme desacuerdo con este fallo horrible y altamente político” y afirmó que ciertos magistrados estadounidenses “están aterrorizados” ante “estos demócratas enloquecidos y depravados”.

“Son totalmente incapaces de mostrar el valor necesario para salvar a nuestra nación”, añadió.

El edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos se alza al atardecer del 14 de septiembre de 2026 en Washington, DC. Foto: Finn Gomez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP / FINN GOMEZ

Trump carga también contra otras recientes decisiones del Supremo que han ido contra los intereses de su Gobierno, como la de tumbar buena parte de los aranceles que implementó el año pasado contra la mayoría de los socios comerciales de EE.UU. o la de mantener la ciudadanía estadounidense por nacimiento, un derecho que el republicano quería anular.

El magnate neoyorquino ha nombrado a tres de los seis magistrados conservadores que componen el máximo tribunal estadounidense -Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh- y los tres votaron ayer en contra de imponer de momento las restricciones al voto por correo.

“Estas no son las personas a las que entrevisté para servir en la Corte Suprema. Son apenas una sombra de lo que fueron originalmente: una Corte que le está costando a Estados Unidos billones de dólares con fallos pésimos y sorprendentes, de tal magnitud que a nuestro país le resultará difícil recuperarse o sanar”, afirmó Trump.

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