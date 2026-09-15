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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One para partir del aeropuerto de Shannon, en el oeste de Irlanda, el 13 de septiembre de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One para partir del aeropuerto de Shannon, en el oeste de Irlanda, el 13 de septiembre de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este martes contra la decisión del Tribunal Supremo de tumbar su normativa para restringir el voto por correo, el cual calificó de “estafa” y sistema “corrupto”, y consideró que el fallo supone una “gran derrota para los republicanos y para Estados Unidos”.

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