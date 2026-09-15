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Resumen

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Un guardia de seguridad se encuentra junto a un andamio y una gran lona protectora que cubre parte de la fachada del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D. C., el 15 de septiembre de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
Un guardia de seguridad se encuentra junto a un andamio y una gran lona protectora que cubre parte de la fachada del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D. C., el 15 de septiembre de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que el Kennedy Center cerrará de inmediato, pocas horas después de que un juez dictaminara que su nombre no puede lucir en la fachada de este afamado centro cultural de Washington.

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