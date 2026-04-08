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El presidente de EE. UU., Donald Trump, hace una pausa al terminar de hablar durante un discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Cross Hall de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 1 de abril de 2026. Foto: Alex Brandon / POOL / AFP
El presidente de EE. UU., Donald Trump, hace una pausa al terminar de hablar durante un discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Cross Hall de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 1 de abril de 2026. Foto: Alex Brandon / POOL / AFP
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que los ataques de Israel contra Hezbolá en el Líbano son una “escaramuza” separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del alto el fuego temporal alcanzado la pasada noche con Teherán.

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