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El papa León XIV y el presidente Donald Trump. (AFP).
El papa León XIV y el presidente Donald Trump. (AFP).
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió contra el papa León XIV y dijo que es “terrible en política exterior” aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a “dejar de complacer a la izquierda radical”.

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