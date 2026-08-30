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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump conversa telefónicamente con miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI), el 28 de agosto de 2026. (Foto: Kent NISHIMURA / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump conversa telefónicamente con miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI), el 28 de agosto de 2026. (Foto: Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el petróleo de Venezuela comenzará a reponer las reservas estratégicas de crudo de su país “muy pronto” en referencia al acuerdo firmado entre ambos países para que empresas estadounidenses se hagan con el control de una quinta parte de las reservas probadas del país caribeño.

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