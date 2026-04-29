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El presidente estadounidense Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña se dan la mano durante una ceremonia en el jardín sur de la Casa Blanca, el 28 de abril de 2026. (Foto de Henry NICHOLLS / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña se dan la mano durante una ceremonia en el jardín sur de la Casa Blanca, el 28 de abril de 2026. (Foto de Henry NICHOLLS / AFP).
/ HENRY NICHOLLS
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el Reino Unido le habría ayudado en la guerra contra Irán si fuera por el rey Carlos III, con quien se reunió esta semana en la Casa Blanca.

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