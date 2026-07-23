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Resumen

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, asiste a una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 14 de julio de 2026. (EFE/EPA/GRAEME SLOAN)
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, asiste a una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 14 de julio de 2026. (EFE/EPA/GRAEME SLOAN)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el secretario de Energía, Chris Wright, está dirigiendo Venezuela y le felicitó por el trabajo que está haciendo.

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