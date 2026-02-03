Trump dice que él y Petro se llevaron “muy bien” y que ambos hablaron sobre “sanciones”

Escuchar
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca, en Washington, el 3 de febrero de 2026. (@infopresidencia / EFE)
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que durante su encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se llevaron “muy bien” y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones.

