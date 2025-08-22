El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/ANNABELLE GORDON
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/ANNABELLE GORDON
Trump dice que en "las próximas dos semanas" se sabrá si Putin se reúne con Zelensky
El presidente de Estados Unidos, , aseguró este viernes que en “las próximas dos semanas” se sabrá si el líder ruso, , se reúne con el ucraniano, , para buscar una solución pacífica a la guerra de Ucrania.

“En las próximas dos semanas descubriremos qué camino tomará (Putin)”, dijo sobre su homólogo ruso cuando fue preguntado por el curso de las negociaciones en las que ha tomado un papel activo.

PUEDES VER: Rusia afirma que desplegar un contingente europeo en Ucrania sería "inaceptable

El mandatario, tras reunirse con ambos por separado, bilateral en la que se sienten las bases para un acuerdo duradero que ponga fin a las hostilidades.

La fecha y la localización de esta reunión serán elegidas por las partes, aunque ambas han asegurado estar preparadas para el encuentro.

Moscú ha enfriado esta posibilidad al asegurar que el se niega a aceptar las condiciones que pide y al proponer su capital como lugar de la reunión, después de más de tres años de guerra.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

“Ha sido muy respetuoso conmigo y con nuestro país, pero no tan respetuoso con otros. Pero bueno, voy a firmar esto para él. Me enviaron una copia”, dijo Trump sobre Putin con una foto de ambos durante la cumbre que .

“Creo que vendrá, depende de lo que pase. Puede que venga o no. Tenemos muchas cosas pasando en las próximas semanas, pero pensé que era una buena foto de él. Bueno, mía, pero buena por parte de él. Así que fue un buen gesto que me la enviaran”, añadió.

Trump también condenó el ataque ruso que afectó ayer a una gran fábrica estadounidense en Ucrania: “No estoy contento con eso, y no estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra. No estoy contento en absoluto. Veremos qué pasa”.

TAGS

