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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un acto en el Salón Este de la Casa Blanca. Washington, D.C., EE. UU., 6 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un acto en el Salón Este de la Casa Blanca. Washington, D.C., EE. UU., 6 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
/ SHAWN THEW
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que la gente en Venezuela está “bailando en las calles” por los beneficios económicos de las inversiones en petróleo en el país sudamericano y aseguró que se reunió con los presidentes de las principales compañías petroleras estadounidenses.

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