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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que es más popular que cualquier otro político en Venezuela, cuyo gobierno ya ha entregado “cien millones de barriles” de crudo que pagaron sobradamente la operación militar que sacó del poder a Nicolás Maduro.

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