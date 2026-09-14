icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One para partir del aeropuerto de Shannon, en el oeste de Irlanda, el 13 de septiembre de 2026, tras asistir a la jornada final del torneo de golf Irish Open en la cercana localidad de Doonbeg. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One para partir del aeropuerto de Shannon, en el oeste de Irlanda, el 13 de septiembre de 2026, tras asistir a la jornada final del torneo de golf Irish Open en la cercana localidad de Doonbeg. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán quiere alcanzar un acuerdo de paz “rápido y a toda costa”, y afirmó que está abierto a negociar el fin de la guerra con la República Islámica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.