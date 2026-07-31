El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de “terrible” la situación en la ciudad española de Ceuta (en el norte de África) y advirtió de que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de “terrible” la situación en la ciudad española de Ceuta (en el norte de África) y advirtió de que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.
“Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, dijo Trump en declaraciones a la cadena Fox News.
Según el Ministerio del Interior español, ya han retornado hacia Marruecos más de 25.000 de las aproximadamente 49.000 personas que cruzaron la frontera.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes lo que ha considerado un “ataque” y “una violación de la integridad territorial de España”.
La Casa Blanca, aliada del Gobierno marroquí, culpó el jueves a “las políticas globalistas de extrema izquierda” del gobierno de Sánchez del caos en Ceuta.
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Cientos de migrantes ingresaron este jueves 30 de julio desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en África, y otros van en camino, tras lo cual Madrid envió al ejército para garantizar la seguridad en medio de la "emergencia humanitaria" que deja varios muertos entre quienes buscaron llegar a nado. (AFP)