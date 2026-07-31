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Resumen

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Derecho a la ciudadanía por nacimiento bajo la Decimocuarta Enmienda: el caso de Trump llegó a su fin y esto implica para inmigrantes y sus hijos (Foto referencial: EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL)
Derecho a la ciudadanía por nacimiento bajo la Decimocuarta Enmienda: el caso de Trump llegó a su fin y esto implica para inmigrantes y sus hijos (Foto referencial: EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de “terrible” la situación en la ciudad española de Ceuta (en el norte de África) y advirtió de que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.

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