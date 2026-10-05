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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el Marine One, el 5 de octubre de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el Marine One, el 5 de octubre de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW).
/ SHAWN THEW
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está aún analizando el posible brote de peste pulmonar que afecta al la región rusa de Siberia, aunque subrayó que Washington apoyará a Moscú “en todo lo posible”.

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