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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sale de la casa club durante el cuarto día del torneo LIV Golf New York en el Trump National Golf Club el 9 de agosto de 2026 en Bedminster, Nueva Jersey. Foto: Jordan Bank/Getty Images/AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sale de la casa club durante el cuarto día del torneo LIV Golf New York en el Trump National Golf Club el 9 de agosto de 2026 en Bedminster, Nueva Jersey. Foto: Jordan Bank/Getty Images/AFP
/ JORDAN BANK
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que permitirá que aumente la presión económica sobre Irán pero desistiendo de ordenar más ataques militares.

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