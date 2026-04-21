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Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca. (Foto: EFE)
Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca. (Foto: EFE)
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump aseguró el martes que Estados Unidos se encuentra en una posición sólida para entablar conversaciones con Irán, antes de una posible nueva ronda de diálogo en Pakistán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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