El presidente Donald Trump aseguró el martes que Estados Unidos se encuentra en una posición sólida para entablar conversaciones con Irán, antes de una posible nueva ronda de diálogo en Pakistán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción... Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte”, dijo Trump a la cadena televisiva CNBC.

Una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance se esperaba que partiera en breve de Washington a Islamabad, donde una primera ronda de conversaciones el 11 y 12 de abril concluyó sin avances.

Trump exige que Irán renuncie a sus reservas de uranio y ponga fin a los intentos de controlar el estratégico estrecho de Hormuz, clave para transportar petróleo de Oriente Medio y otras materias primas.

Irán se ha negado hasta ahora a aceptar esas condiciones, pese a los bombardeos de Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, suspendidos el 8 de abril por una tregua temporal de dos semanas.

Según la Casa Blanca, el alto el fuego debe expirar el miércoles por la noche, hora de Washington.

Trump no dejó claro en la entrevista con CNBC si prolongaría la tregua en caso de que no hubiera avances en Pakistán.

“Irán puede ponerse en una situación muy favorable si llega a un acuerdo”, afirmó.

Ciudadanos iraníes pasan junto a una gran valla publicitaria del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 20 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH) / ABEDIN TAHERKENAREH

Trump fue consultado sobre si llevaría a cabo sus amenazas previas de bombardear puentes y centrales eléctricas en Irán, algo que muchos analistas consideran que podría constituir crímenes de guerra.

“No es mi elección, pero también los dañará”, dijo.

Señaló que Estados Unidos había interceptado un barco que transportaba un “regalo” para Irán procedente de China, mientras Teherán intenta reabastecer a sus fuerzas armadas durante el alto el fuego.

El barco llevaba “un regalo de China” que “no era muy agradable”, dijo Trump a CNBC.

“Me sorprendió un poco”, añadió, y señaló que él pensaba que tenía un “entendimiento” con el presidente chino, Xi Jinping.

Hace una semana, Trump anunció que Xi le había asegurado que no habría envíos de armas chinas a Irán, aliado de Pekín desde hace años.

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