Donald Trump es el actual presidente de los Estados Unidos y está a favor de la aplicación de la Save Act (Foto: AFP)
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que estudia una “toma de control amistosa” de Cuba, en momentos en que Washington presiona a la isla comunista.

