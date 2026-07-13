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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump observa tras firmar una orden ejecutiva, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump observa tras firmar una orden ejecutiva, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su Gobierno está investigando si Irán tiene drones almacenados en Cuba y advirtió que Washington actuará si confirma la presencia de esos equipos en la isla.

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