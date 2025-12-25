El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en llamadas a miembros del servicio militar estadounidense, en Nochebuena, desde el club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 24 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en llamadas a miembros del servicio militar estadounidense, en Nochebuena, desde el club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 24 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump dice que Estados Unidos lanzó “numerosos” ataques contra el Estado Islámico en Nigeria
Resumen de la noticia por IA
Trump dice que Estados Unidos lanzó “numerosos” ataques contra el Estado Islámico en Nigeria

Trump dice que Estados Unidos lanzó “numerosos” ataques contra el Estado Islámico en Nigeria

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo “numerosos” ataques mortales contra el Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, y prometió que habrá más si esta organización continúa matando cristianos en ese país.

Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro, y así fue esta noche”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Acorazados Clase Trump: así serán los megabuques de guerra con los que EE.UU. busca dominar los mares

El republicano añadió que el “Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos”.

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC