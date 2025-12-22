El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

Trump dice que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de “seguridad nacional”
El presidente de , , aseguró este lunes que su país necesita por razones de “seguridad nacional” y agregó que no invierte en este territorio, luego de nombrar el domingo a un enviado especial para tratar los asuntos relacionados con esta isla.

Lo necesitamos para la protección nacional. Necesitamos Groenlandia para la protección nacional”, insistió Trump al ser consultado sobre sus últimas acciones con respecto a este territorio, que controla Copenhague.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump nombra un enviado especial para Groenlandia para convertirla “en parte de Estados Unidos”

El mandatario aprovechó para criticar a Dinamarca asegurando que “no invierten nada” en Groenlandia y agregando que “no tienen ejército”.

Trump dio estas declaraciones en una rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) tras haber designado el domingo al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.

La designación de Landry generó rechazo en Copenhague y Nuuk, donde tanto Dinamarca como el Gobierno autónomo de Groenlandia reiteraron que la isla no está a la venta y exigieron respeto a su soberanía.

Dinamarca anunció el lunes 22 de diciembre que convocará al embajador de Estados Unidos e instó a Washington a respetar su soberanía después de que Donald Trump nombrara un emisario especial para Groenlandia, un territorio autónomo danés que el mandatario republicano quiere anexionar. (AFP)

Trump ha afirmado en varias ocasiones que Estados Unidosnecesita” Groenlandia, isla rica en recursos naturales, e incluso ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense.

Estados Unidos inició el domingo 21 de diciembre la persecución en aguas del Caribe de otro petrolero presuntamente sancionado, dijo a la AFP un alto funcionario, cuando Washington aumenta la presión contra tanqueros de crudo relacionados con Venezuela. (AFP)
