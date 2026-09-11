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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una ceremonia de conmemoración del 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, en el patio del Pentágono, el 11 de septiembre de 2026 en Arlington, Virginia. Foto: FINN GOMEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una ceremonia de conmemoración del 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, en el patio del Pentágono, el 11 de septiembre de 2026 en Arlington, Virginia. Foto: FINN GOMEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP
/ FINN GOMEZ
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump prometió el viernes que Estados Unidos nunca olvidará los atentados del 11 de septiembre de 2001 y seguirá “luchando”, al conmemorar el 25 aniversario de los ataques en una ceremonia en el Pentágono.

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