El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el 2 de diciembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
Trump dice que EE.UU. reparará la infraestructura petrolera “en muy mal estado” de Venezuela
Trump dice que EE.UU. reparará la infraestructura petrolera “en muy mal estado” de Venezuela

Trump dice que EE.UU. reparará la infraestructura petrolera “en muy mal estado” de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, , dijo este sábado que, tras la captura del presidente venezolano, , las compañías petroleras estadounidenses van a invertir “miles de millones de dólares” para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que se encuentra “en muy mal estado”.

“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país”, anunció Trump durante una rueda de prensa en su residencia en Mar-a-Lago para explicar detalles del operativo de hoy en Caracas.

PUEDES VER: Cayó Nicolás Maduro, EN VIVO: últimas noticias de la detención del presidente venezolano por parte de EE. UU.

El mandatario consideró que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un “fracaso total” durante mucho tiempo: “Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo”, añadió.

Además, acusó al país suramericano de confiscar y vender unilateralmente crudo estadounidense, algo que a su parecer, costó miles de millones de dólares, y recordó que el embargo a todo el petróleo de Venezuela sigue en vigor.

“Hicieron esto hace algún tiempo, pero nunca tuvimos un presidente que hiciera algo al respecto. Se llevaron toda nuestra propiedad”, aseguró el presidente, que ha acusado varias veces al chavismo de “robar” activos petrolíferos estadounidenses con sus estatalizaciones.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

