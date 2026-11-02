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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para dar su discurso de clausura el día antes de las elecciones de mitad de período en el Lincoln Memorial Reflecting Pool en Washington, DC, EE. UU., el 2 de noviembre de 2026. Trump también habló de sus muchas renovaciones en DC, algunas de las cuales, como la piscina reflectante, estaban sumidas en la controversia. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para dar su discurso de clausura el día antes de las elecciones de mitad de período en el Lincoln Memorial Reflecting Pool en Washington, DC, EE. UU., el 2 de noviembre de 2026. Trump también habló de sus muchas renovaciones en DC, algunas de las cuales, como la piscina reflectante, estaban sumidas en la controversia. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las elecciones de mitad de mandato del martes, en las que los republicanos defienden su mayoría en el Congreso, son “las más importantes” de la historia y advirtió de que la oposición demócrata tiene candidatos “peligrosos” e incluso “yihadistas”.

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