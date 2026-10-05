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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en el Pinnacle Bank Expo Center de Grand Island, Nebraska, el 5 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en el Pinnacle Bank Expo Center de Grand Island, Nebraska, el 5 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que utilizará su propio dinero para pagar los anuncios televisivos previos a las elecciones legislativas de noviembre, tras ser criticado por usar fondos de los contribuyentes en esos avisos.

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