El presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 22 de octubre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 22 de octubre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON
Agencia AFP
Agencia AFP

El presidente estadounidense, , declaró este miércoles que está listo para golpear “muy duro” a los narcotraficantes que pasen por tierra, tras una serie de contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

El gobierno dará explicaciones al Congreso antes de proceder a esos ataques por tierra, añadió Trump ante periodistas en el Despacho Oval, sin más detalles.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump descarta reunión con Putin “en el futuro inmediato”

“Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún”, declaró. “Probablemente, volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra”, dijo, en alusión a esos posibles ataques.

Las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta lancha narcotraficante en aguas del Pacífico, con un balance de dos muertos, anunció este miércoles el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

Una supuesta narcolancha atacada por Estados Unidos en el océano Pacífico, en el que habrían muerto dos personas, el 22 de octubre de 2025. (Captura de video)
Una supuesta narcolancha atacada por Estados Unidos en el océano Pacífico, en el que habrían muerto dos personas, el 22 de octubre de 2025. (Captura de video)

Es el primer ataque de este tipo en el océano Pacífico desde que Washington inició el 2 de septiembre su campaña de ataques a embarcaciones, sin precedentes en la región.

“Había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, que tuvo lugar el martes, dijo Hegseth.

A Donald Trump se le ha calificado a menudo como una bola de demolición política por su estilo poco ortodoxo. Ahora el presidente estadounidense comenzó literalmente obras de demolición en la Casa Blanca. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC