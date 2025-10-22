El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este miércoles que está listo para golpear “muy duro” a los narcotraficantes que pasen por tierra, tras una serie de ataques letales contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

El gobierno dará explicaciones al Congreso antes de proceder a esos ataques por tierra, añadió Trump ante periodistas en el Despacho Oval, sin más detalles.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún”, declaró. “Probablemente, volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra”, dijo, en alusión a esos posibles ataques.

Las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta lancha narcotraficante en aguas del Pacífico, con un balance de dos muertos, anunció este miércoles el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

Una supuesta narcolancha atacada por Estados Unidos en el océano Pacífico, en el que habrían muerto dos personas, el 22 de octubre de 2025. (Captura de video)

Es el primer ataque de este tipo en el océano Pacífico desde que Washington inició el 2 de septiembre su campaña de ataques a embarcaciones, sin precedentes en la región.

“Había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, que tuvo lugar el martes, dijo Hegseth.