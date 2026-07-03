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Resumen

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Combo de fotografías de archivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), y su homólogo de EE.UU., Donald Trump. Foto: EFE/ Doug Mills / Pool / Carlos Ortega
Combo de fotografías de archivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), y su homólogo de EE.UU., Donald Trump. Foto: EFE/ Doug Mills / Pool / Carlos Ortega
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como “un buen hombre” y aseguró que hará “lo posible” para ayudarlo a salir de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), durante una conversación telefónica en la que ambos abordaron la continuidad de la cooperación antidrogas.

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