El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, es un “matón y un mal tipo” y lo acusó de fabricar “muchas drogas”, días después de imputarle ser un “líder del narcotráfico”.

“Es un matón y un mal tipo. Es un tipo que fabrica muchas drogas”, declaró Trump a los reporteros en el Despacho Oval. “Ha hecho mucho daño a su país. Les está yendo muy mal”.

El mandatario estadounidense se refirió al colombiano días después de anunciar el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico y señalar a Petro como un “líder del narcotráfico”.

“Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías y las drogas malas que entran en Estados Unidos, generalmente pasan por México, y más le vale tener cuidado y tomar medidas muy serias contra él y su país”, añadió Trump.

El republicano aseguró que lo que Petro le “ha hecho a su país es una trampa mortal”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destituye a viceministro de Agua, Edward Libreros, y discute con ministros en transmisión en vivo. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)

Estas declaraciones y el anuncio del fin de las ayudas se producen en medio de la escalada de las tensiones entre Bogotá y Washington por la guerra que EE.UU. ha declarado contra el narcotráfico.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas del mar caribe han provocado el rechazo de gobiernos como el colombiano y el venezolano, elevando aún más las tensiones con Trump.

Este miércoles, el Pentágono anunció un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha, esta vez en aguas del Pacífico frente a Colombia.