El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el presidente colombiano Gustavo Petro. (Fotos de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS y Raúl ARBOLEDA / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el presidente colombiano Gustavo Petro. (Fotos de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS y Raúl ARBOLEDA / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS RAUL ARBOLEDA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump dice que Petro tiene que “cuidarse el trasero” tras la captura de Maduro
Resumen de la noticia por IA
Trump dice que Petro tiene que “cuidarse el trasero” tras la captura de Maduro

Trump dice que Petro tiene que “cuidarse el trasero” tras la captura de Maduro

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente estadounidense, , dijo este sábado que el mandatario de Colombia, , tiene que “cuidarse el trasero” tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, porque, según aseguró, el colombiano tiene “laboratorios de cocaína” que luego envía a EE.UU.

“(Petro) Tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína. (...) La están enviando a EE.UU. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, indicó Trump al ser preguntado en una rueda de prensa sobre las declaraciones de su homólogo colombiano, quien aseguró estar tranquilo después del operativo contra su aliado en Caracas.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Cayó Nicolás Maduro, EN VIVO: últimas noticias de la detención del presidente venezolano por parte de EE. UU.

“No estoy preocupado para nada”, escribió este sábado Petro en X, como respuesta a una publicación de un periodista que manifestó que el mandatario colombiano “debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cartel de los Soles” en Estados Unidos, en referencia a las acusaciones de Washington contra Maduro.

Esta advertencia llega en un contexto de críticas cruzadas entre Petro y Trump en los últimos meses por la agresiva campaña militar antidrogas de Washington en el Caribe y el Pacífico.

El mes pasado, el mandatario estadounidense advirtió a Petro de que será “el siguiente” tras Maduro, al que Trump acusa de liderar una red de narcotráfico internacional.

Caracas y estados centrales reportan fuertes detonaciones nocturnas. Explosiones e incidentes cerca de instalaciones clave. El gobierno denuncia agresión militar de EE.UU. y se reserva el derecho a la defensa. #Caracas #Explosiones #Venezuela #EEUU #AgresiónMilitar

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC