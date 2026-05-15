El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes en el avión rumbo a Washington que ha tenido un “buen entendimiento” con su par chino, Xi Jinping, sobre Irán y Taiwán, la isla que Beijing no descarta invadir y a la que la Casa Blanca vende armas, y afirmó que no se comprometió a nada al respecto.

Ya a bordo del Air Force One rumbo a Washington tras pasar menos de 48 horas en Pekín, Trump respondió a las preguntas de los periodistas que le acompañan, entre otros asuntos sobre Irán y Taiwán, línea roja para China.

“El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán (...) Él está muy en contra de lo que están haciendo. Hablamos sobre Irán y sobre eso. Y creo que vamos a tener un muy buen entendimiento sobre ambos temas”, indicó, en alusión a los movimientos independentistas de la isla autogobernada que Beijing considera una “provincia rebelde”.

El mandatario estadounidense aseguró que Xi “no quiere ver una lucha por la independencia” de Taiwán, al considerar que eso supondría “una confrontación muy fuerte”, pero agregó: “Le escuché. No hice ningún comentario al respecto”.

Acerca de si Xi le pidió limitar la venta de armas a Taipéi, Trump respondió que tomará una decisión “en un periodo bastante corto” y que hablará con “la persona que ahora dirige Taiwán”, en aparente referencia al presidente taiwanés, William Lai.

El republicano también negó que exista un riesgo inmediato de conflicto entre China y Estados Unidos por Taiwán y afirmó que Xi “no quiere ver una guerra”, después de que el líder chino advirtiera el jueves de que una “mala gestión” de la cuestión podría llevar a ambos países al “choque” o incluso al “conflicto”.

Las declaraciones se producen tras semanas de expectación acerca de si Xi aprovecharía la visita para presionar a Trump con el fin de limitar las ventas de armas a Taipéi o lograr algún compromiso más explícito sobre la política estadounidense hacia la isla, cuya soberanía China reclama.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró en una entrevista con NBC desde Pekín que la política de Washington sobre Taiwán “permanece inalterada”.

El presidente chino Xi Jinping asiste a una ceremonia de bienvenida con el presidente estadounidense Donald Trump en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/Maxim Shemetov

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre Pekín y Taipéi, dado que Washington está comprometido por ley a proporcionar a Taiwán los medios necesarios para su autodefensa y, aunque no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con el gigante asiático.

En cuanto a Irán, del que China es su mayor socio comercial y principal potencia aliada, Trump aseguró que la única forma de entenderse con Teherán es que dé “garantías” de que llevarán a cabo un plan “real” de desnuclearización de veinte años.

El dirigente afirmó que la propuesta de Irán hasta ahora es “inaceptable” y que la descartó tras ver “la primera página”, mientras afirmó que acordó con Xi que Teherán no podía tener un arma nuclear y debía reabrir el estrecho de Ormuz, de donde China recibe gran parte de su petróleo.

Horas antes, aún desde Beijing, aseguró que ambos comparten una visión “muy similar” sobre cómo poner fin al conflicto, que Estados Unidos e Israel iniciaron a finales de febrero.

“Hablamos sobre Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que el estrecho se abra”, indicó Trump en un encuentro en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Beijing que acoge a la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante).