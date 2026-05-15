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Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Graeme Sloan
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Graeme Sloan
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes en el avión rumbo a Washington que ha tenido un “buen entendimiento” con su par chino, Xi Jinping, sobre Irán y Taiwán, la isla que Beijing no descarta invadir y a la que la Casa Blanca vende armas, y afirmó que no se comprometió a nada al respecto.

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