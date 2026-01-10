Trump dice que hablará con María Corina Machado sobre su posible rol en Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump aseguró este viernes que hablará con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, sobre su capacidad para jugar un posible rol en el futuro de Venezuela, cuando ambos se encuentren la semana próxima en Washington.

“Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir”, aseguró Trump al ser cuestionado por la prensa si su postura en cuanto al rol de María Corina Machado en el Gobierno de Venezuela podría cambiar si ella le entregara su Premio Nobel.

“No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras”, dijo Trump en respuesta.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó este lunes en una entrevista en la cadena estadounidense ‘Fox News’ que “ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él”, a lo que el Instituto Nobel noruego explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.

“Noruega está muy avergonzada por lo que sucedió. Es decir, están siendo muy criticados”, aseguró el republicano.

Trump insistió en que se siente “muy honrado” de la visita de la opositora venezolana: “Tenemos a una joven que recibió el Premio Nobel de la Paz. Va a venir a presentar sus respetos a nuestro país, en realidad a mí”, consideró.

Estas declaraciones contrastan ligeramente con lo que él mismo dijo cuando cuestionó la capacidad de Machado para liderar Venezuela porque “no tiene apoyo o respeto” en el país.

La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Odd ANDERSEN / Jim WATSON / AFP)

Estados Unidos ha descartado por el momento a la oposición venezolana y se ha decantado por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, ahora presidenta venezolana encargada, para pilotar una transición que estará teledirigida desde Washington.

El mandatario también ha aprovechado para criticar al expresidente Barack Obama (2009-2007), galardonado con el premio Nobel de la Paz al inicio de su mandato.

“Obama recibió el Premio Nobel. No tenía ni idea de por qué. Todavía no tiene ni idea. Anda por ahí diciendo: ‘¿por qué recibí un Premio Nobel?’ Lo recibió casi inmediatamente después de asumir el cargo, no hizo nada y fue un mal presidente”, criticó.

Trump, quien suele insistir en que ha puesto fin a ocho conflictos internacionales, consideró que este galardón debería concederse según el número de guerras resueltas.