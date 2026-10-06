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Resumen

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La Casa Blanca no descarta cumbre con Vladimir Putin y dice que Donald Trump quiere "acciones, no palabras". (Jim WATSON / Alexander SHCHERBAK / AFP)
La Casa Blanca no descarta cumbre con Vladimir Putin y dice que Donald Trump quiere "acciones, no palabras". (Jim WATSON / Alexander SHCHERBAK / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que tenía previsto hablar muy pronto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, después de los reportes sobre la muerte de una empleada de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia.

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