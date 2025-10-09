Trump dice que habrá un ‘desarme’ en próxima fase del acuerdo de Israel y Hamás sobre Gaza

Escucha la noticia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que el desarme será parte de la segunda fase del acuerdo sobre Gaza, en un contexto en el que Israel insiste en que Hamás debe entregar sus armas.
“No voy a hablar sobre eso porque ustedes más o menos saben qué es la fase dos. Pero... habrá un desarme”, dijo Trump a reporteros durante una reunión de su gabinete.
MIRA AQUÍ: Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza
El mandatario agregó que también habría “retiradas” de las fuerzas israelíes.
Información en desarrollo...
