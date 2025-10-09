El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que habrá "un desarme" durante la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás para la paz en Gaza. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que habrá "un desarme" durante la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás para la paz en Gaza.
Trump dice que habrá un ‘desarme’ en próxima fase del acuerdo de Israel y Hamás sobre Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que el desarme será parte de la segunda fase del acuerdo sobre Gaza, en un contexto en el que Israel insiste en que Hamás debe entregar sus armas.

No voy a hablar sobre eso porque ustedes más o menos saben qué es la fase dos. Pero... habrá un desarme”, dijo Trump a reporteros durante una reunión de su gabinete.

El mandatario agregó que también habría retiradas” de las fuerzas israelíes.

Información en desarrollo...

