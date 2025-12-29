Donald Trump dice que Hamás “lo pagará caro” si no se desarma pronto

Escucha la noticia
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el lunes que el movimiento terrorista Hamás “lo pagará caro” si no se desarma rápidamente como parte del acuerdo sobre Gaza, el cual dijo que Israel está cumpliendo.
“Si no se desarman, tal y como acordaron, lo pagarán caro”, declaró Trump en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
“Tienen que desarmarse en un período de tiempo bastante corto”, agregó Trump.
Trump expresó públicamente su apoyo a Netanyahu, quien ha adoptado una postura firme para pasar a la siguiente etapa del plan de alto el fuego en Gaza.
“No me preocupa nada de lo que esté haciendo Israel”, aseveró.
“Me preocupa lo que otras personas están haciendo o quizá no están haciendo. Pero no estoy preocupado. Han cumplido el plan”, dijo sobre el gobierno israelí.
Trump recibió el lunes en Florida a Netanyahu en momentos en que Washington presiona para avanzar a la siguiente etapa del frágil plan de tregua en Gaza.
