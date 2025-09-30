El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a altos oficiales militares reunidos en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Quantico, Virginia, el 30 de septiembre de 2025. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a altos oficiales militares reunidos en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Quantico, Virginia, el 30 de septiembre de 2025. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump dice que Hamás tiene “tres o cuatro días” para aceptar plan de paz para Gaza
El presidente de Estados Unidos, , declaró este martes que para responder a la propuesta de plan de paz para Gaza presentada el lunes por el republicano y que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, .

“Hamás lo hará o no lo hará, y si no lo hace, será un final triste”, declaró el mandatario estadounidense a la prensa.

PUEDES VER: Netanyahu acepta el plan de Trump para el fin de la guerra en Gaza: las claves de la propuesta de 21 puntos (y qué pasará con Hamás)

Trump apuntó que “los países árabes lo han aceptado, los países musulmanes lo han aceptado e ”.

Al presentar su plan el lunes en la Casa Blanca junto a Netanyahu, Trump advirtió que si Hamás rechaza la propuesta, Estados Unidos dará su “total apoyo” a Israel para que .

También, Netanyahu amenazó con que Israel si el grupo islamista responde de forma negativa al plan.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dan la mano al término de una rueda de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dan la mano al término de una rueda de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

La incluye un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes, la liberación de todos los rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

Además, contempla un gobierno de transición para Gaza, , tutelado por una “Junta de la Paz” presidida por el propio Trump y con presencia del ex primer ministro británico Tony Blair.

Adicionalmente, abre la puerta a la posibilidad de negociar la creación de un Estado palestino, algo que a pesar de que está escrito en el plan.

