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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 6 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 6 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Washington está manteniendo conversaciones “muy buenas” en las últimas horas con Teherán y que ve “muy posible” alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán y al cierre del estrecho de Ormuz.

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