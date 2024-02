El expresidente estadounidense Donald Trump desafió este lunes las críticas recibidas por sus amenazas a la OTAN, y aseguró que con su mandato la hizo “fuerte”.

El muy probable candidato republicano a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre no se explayó ni desmintió sus declaraciones del sábado, cuando dijo que “animaría” a Rusia a atacar a los países de la OTAN si no pagan su cuota.

“HICE FUERTE A LA OTAN, e incluso los RINOS y los demócratas de izquierda radical lo reconocen”, dijo Trump en la red Truth Social, utilizando el acrónimo que algunos conservadores han puesto a otros republicanos del partido: Republicano solo de nombre (Republicans in Name Only).

“Cuando les dije a los 20 países que no estaban pagando su parte justa, que tenían que PAGAR, y les dije que si no lo hacían no tendrían protección militar estadounidense, el dinero llegó a raudales”, afirmó.

“Pero ahora que ya no estoy aquí para decir ‘hay que pagar’, vuelven a las mismas”, añadió Trump, que probablemente se enfrentará a Joe Biden en las elecciones.

Trump suele criticar a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por incumplir sus compromisos de gasto militar.

El exmandatario comentó una conversación con un gobernante que no identificó durante una reunión de la OTAN.

“El presidente de un país grande se levantó y preguntó: ‘Pues bien, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿usted nos protegería?’”, relató Trump.

“No lo protegería. Por el contrario, animaría (a Rusia) a hacerle lo que le dé la gana. Tiene que pagar, tiene que pagar sus cuentas”, añadió.

Joe Biden calificó estos comentarios de “peligrosos” y estimó que su predecesor tiene la intención de darle al presidente ruso Vladimir Putin “luz verde para más guerra y violencia”.

El republicano también criticó el lunes el dinero desembolsado por Estados Unidos para ayudar a Ucrania, en comparación con sus socios de la OTAN.

Y esto cuando el Congreso debate más fondos, por valor de 60.000 millones de dólares para Kiev.

“Estamos ayudando a Ucrania con más de 100.000 millones de dólares más que la OTAN”, aseguró Donald Trump.