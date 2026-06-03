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El presidente estadounidense Donald Trump reacciona durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump reacciona durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista publicada este miércoles que Irán acordó no desarrollar armas nucleares, aunque reconoció que la república islámica podría “cambiar de opinión” en cuanto a un acuerdo para poner fin a la guerra.

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