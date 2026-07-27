El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One, en ruta a Washington, el 8 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One, en ruta a Washington, el 8 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán ha pedido a Washington negociar el fin del conflicto y aseguró que existen “posibilidades” de alcanzar un acuerdo.

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