El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán ha pedido a Washington negociar el fin del conflicto y aseguró que existen “posibilidades” de alcanzar un acuerdo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán ha pedido a Washington negociar el fin del conflicto y aseguró que existen “posibilidades” de alcanzar un acuerdo.
“Quieren reunirse y nos estamos reuniendo. Veamos qué pasa. Hay posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo”, declaró a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, en ruta a un evento en Míchigan.
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El mandatario agregó que ordenó detener los ataques contra la República Islámica para dar espacio a las negociaciones, después de que Teherán se lo solicitara.
“Nos pidieron muy amablemente: ‘Por favor, paremos, reunámonos’”, dijo Trump, aunque advirtió que los bombardeos se reanudarán si las conversaciones fracasan.
La pausa en los ataques se produjo después de casi dos semanas de bombardeos diarios contra Irán, país con el que Estados Unidos intercambia fuego desde que se rompiera la tregua acordada en junio.
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