El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Irán permitió la salida del país de una ciudadana estadounidense que, según afirmó, fue detenida “injustamente” en diciembre de 2024.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump agradeció lo que calificó como un “gesto de buena voluntad” por parte de Irán y señaló que Estados Unidos celebra que la ciudadana haya podido abandonar el país.

El mandatario no identificó a la mujer, ni ofreció detalles sobre las circunstancias de su detención o sobre las gestiones diplomáticas que permitieron su salida.

La Casa Blanca no ha informado por ahora de manera independiente sobre la liberación, ni ha dado detalles adicionales del caso.

Publicación en Truth Social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde anuncia que Irán permitió la salida del país de una ciudadana estadounidense que, según afirmó, fue detenida "injustamente" en diciembre de 2024. Foto: EFE/ @realDonaldTrump

La detención de ciudadanos estadounidenses en Irán ha sido durante años un punto de tensión entre Washington y Teherán, con varios casos de estadounidenses retenidos bajo acusaciones que el Gobierno de Estados Unidos considera injustas.

La liberación llega en un momento de altas agresiones durante la guerra entre Estados Unidos e Irán y solo pocas horas después de que el Comando Central iniciara una segunda ola de ataques contra diversos objetivos militares en el centro de la República Islámica.