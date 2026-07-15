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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump firma una orden ejecutiva sobre reparaciones de vehículos en el escritorio Resolute del Despacho Oval de la Casa Blanca, el 29 de junio de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM).
El presidente estadounidense Donald Trump firma una orden ejecutiva sobre reparaciones de vehículos en el escritorio Resolute del Despacho Oval de la Casa Blanca, el 29 de junio de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Irán permitió la salida del país de una ciudadana estadounidense que, según afirmó, fue detenida “injustamente” en diciembre de 2024.

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