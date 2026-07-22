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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump asiste al solemne traslado de los soldados estadounidenses caídos en el conflicto con Irán en la base aérea de Dover, Delaware, EE. UU., el 22 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El presidente estadounidense Donald Trump asiste al solemne traslado de los soldados estadounidenses caídos en el conflicto con Irán en la base aérea de Dover, Delaware, EE. UU., el 22 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán todavía no está “listo” para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, dado que, según dijo, cada vez que se alcanza un trato la República Islámica acaba por echarse atrás.

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