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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con la prensa antes de partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 16 de abril de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con la prensa antes de partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 16 de abril de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que Irán no tiene lo necesario para presionar a su Gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, y resaltó las “conversaciones positivas” que mantienen con Teherán, ante las que han adoptado una “postura firme”.

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