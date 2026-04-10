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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramento de Markwayne Mullin como secretario del Departamento de Seguridad Nacional. (EFE/EPA/GRAEME SLOAN).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramento de Markwayne Mullin como secretario del Departamento de Seguridad Nacional. (EFE/EPA/GRAEME SLOAN).
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes que Irán no tiene “ninguna carta” para negociar, excepto el control temporal del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

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