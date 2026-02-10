Trump dice que Irán “quiere” un acuerdo nuclear mientras Estados Unidos despliega flotilla

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas antes de salir de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de febrero de 2026. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas antes de salir de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de febrero de 2026. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Irán busca “un acuerdo” nuclear y advirtió que sería “tonto” no intentarlo, mientras una flotilla estadounidense se dirige hacia la región.

