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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en el Shoemaker Center, en Chillicothe, Ohio, el 28 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en el Shoemaker Center, en Chillicothe, Ohio, el 28 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a desligarse este miércoles del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, diciendo que era “amigo de los demócratas”, durante un mitin en Ohio.

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