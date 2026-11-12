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Jensen Huang, cofundador, presidente y director ejecutivo de la empresa tecnológica estadounidense Nvidia, observa durante una rueda de prensa en París, el 13 de octubre de 2026. (Joel Saget / AFP)
Jensen Huang, cofundador, presidente y director ejecutivo de la empresa tecnológica estadounidense Nvidia, observa durante una rueda de prensa en París, el 13 de octubre de 2026. (Joel Saget / AFP)
/ JOEL SAGET
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que habló con Jensen Huang tras su dimisión como consejero delegado de Nvidia y afirmó que el empresario está “pasando por un infierno” por el impacto del escándalo en su esposa y su familia.

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