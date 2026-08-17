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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un. (Fotos de ROBERTO SCHMIDT / STR/KCNA VIA KNS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un. (Fotos de ROBERTO SCHMIDT / STR/KCNA VIA KNS / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, respondió a los mensajes para dialogar que él le ha enviado y que los intercambios son “muy positivos”.

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