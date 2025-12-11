El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 11 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/SHAWN)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 11 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/SHAWN)
Donald Trump dice que la campaña de presión sobre Venezuela "trata sobre muchas cosas"
El presidente de , , aseguró este jueves que la actual campaña de presión de su Gobierno sobre trata sobre muchas cosas” y, nuevamente, señaló temas como la inmigración o el tráfico de drogas.

Se trata de muchas cosas”, respondió Trump al ser preguntado en el Despacho Oval sobre si el actual despliegue militar en el Caribe trata “sobre tráfico de drogas o sobre petróleo”, en referencia al petrolero venezolano que Washington incautó el miércoles y cuyo cargamento de crudo tiene previsto confiscar.

El republicano evitó responder directamente al asunto del petróleo, un factor señalado por aquellos críticos con la campaña de presión sobre Caracas, un dispositivo que muchos consideran que busca exclusivamente sacar del poder al Gobierno de Nicolás Maduro.

Una de ellas es el hecho de que han permitido que millones de personas entren a nuestro país, incluyendo presos, narcotraficantes y personas de instituciones psiquiátricas, probablemente en una proporción mayor que la de cualquier otro país”, explicó Trump usando un argumento que ha repetido numerosas veces este año pero nunca ha sido contrastado con datos.

Trump también denunció una vez más que la cúpula de Gobierno y el Ejército en Venezuela están involucrados en el envío de droga a EE.UU. y destacó que las operaciones militares para destruir lanchas supuestamente usadas por traficantes de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental han reducido en un 92 % el narcotráfico en esas rutas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reafirmó el jueves 11 de diciembre por teléfono su apoyo a su par venezolano Nicolás Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la incautación de un petrolero frente a la costa de Venezuela. (AFP)

Cualquiera que se involucre en eso ahora mismo no le va a ir bien”, apuntó Trump, que volvió a repetir que los ataques “en tierra” sobre grupos que Washington asegura que están involucrados en tráfico de estupefacientes “se están poniendo en marcha”.

Nos han tratado mal y supongo que ahora nosotros no los estamos tratando demasiado bien”, concluyó Trump.

El presidente Donald Trump dio este miércoles 10 de diciembre una nueva vuelta de tuerca en su presión contra Venezuela al incautar un petrolero utilizado por Caracas y Teherán para transportar petróleo a pesar de las sanciones internacionales. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

